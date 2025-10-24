Tramp o prekidu trgovinskih pregovora: Kanada je varala i uhvaćena je

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Tramp o prekidu trgovinskih pregovora: Kanada je varala i uhvaćena je
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, navodeći da je ta zemlja "varala i da je uhvaćena", povodom emitovanja negativne televizijske reklame o carinama koja je emitovana u kanadskoj provinciji Ontario. "Kanada je varala i uhvaćena je! Prevarantski su napravili veliki oglas u kojem se navodi da (bivši američki predsednik) Ronald Regan ne voli carine, dok je on zapravo voleo carine za našu
