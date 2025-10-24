Određen pritvor za 10 pripadnika grupe Vračarci: Poznato za šta se terete - svi osim jednog se branili ćutanjem

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za deset osumnjičenih da su kao pripadnici grupe Vračarci i grupe bliske njima, izvršili dva teška ubistva i tri pokušaja teškog ubistva.

Pritvor je svima određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo, dok je B.S. i S.M. pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je prethodno saopštilo da su se svi, osim jednog koji je izneo odbranu, branili ćutanjem. U Beogradu su uhapšeni B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, u Šapcu Đ.T, S.M. i D.G, dok su u inostranstvu uhapšeni M.Đ, A.O. i V.M,