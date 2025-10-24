Određen pritvor za 10 pripadnika grupe Vračarci: Poznato za šta se terete - svi osim jednog se branili ćutanjem

Kurir pre 29 minuta  |  Telegraf
Određen pritvor za 10 pripadnika grupe Vračarci: Poznato za šta se terete - svi osim jednog se branili ćutanjem

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za deset osumnjičenih da su kao pripadnici grupe Vračarci i grupe bliske njima, izvršili dva teška ubistva i tri pokušaja teškog ubistva.

Pritvor je svima određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo, dok je B.S. i S.M. pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je prethodno saopštilo da su se svi, osim jednog koji je izneo odbranu, branili ćutanjem. U Beogradu su uhapšeni B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, u Šapcu Đ.T, S.M. i D.G, dok su u inostranstvu uhapšeni M.Đ, A.O. i V.M,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Određen pritvor za deset pripadnika kriminalne grupe Vračarci

Određen pritvor za deset pripadnika kriminalne grupe Vračarci

Euronews pre 5 minuta
Desetorici pripadnika grupe Vračarci određen pritvor zbog dva ubistva i tri pokušaja ubistva

Desetorici pripadnika grupe Vračarci određen pritvor zbog dva ubistva i tri pokušaja ubistva

Politika pre 14 minuta
Određen pritvor nedavno uhapšenim "vračarcima"

Određen pritvor nedavno uhapšenim "vračarcima"

N1 Info pre 49 minuta
Na zabranjeni antimigrantski skup došlo nekoliko desetina ljudi, razišli se nakon upozorenja policije

Na zabranjeni antimigrantski skup došlo nekoliko desetina ljudi, razišli se nakon upozorenja policije

Radio 021 pre 1 sat
Pritvor desetorici pripadnika grupe "vračarci"

Pritvor desetorici pripadnika grupe "vračarci"

RTS pre 34 minuta
Određen pritvor za deset pripadnika grupe Vračarci: Evo za šta se terete

Određen pritvor za deset pripadnika grupe Vračarci: Evo za šta se terete

Telegraf pre 39 minuta
Od predsednikovog "terorističkog akta" nije ostalo ni "t": Romska partija upozorava na drugo krivično delo

Od predsednikovog "terorističkog akta" nije ostalo ni "t": Romska partija upozorava na drugo krivično delo

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacOrganizovani kriminalTužilaštvoŠpanijahapšenjevračarcipritvorVracarski klan

Hronika, najnovije vesti »

Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Automobil prevrnut preko bankine na krovu (video)

Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Automobil prevrnut preko bankine na krovu (video)

Blic pre 1 sat
Poznat identitet muškarca čije telo je nađeno u Vinči: Ovo su prvi rezultati istrage

Poznat identitet muškarca čije telo je nađeno u Vinči: Ovo su prvi rezultati istrage

Blic pre 1 sat
"Raduloviću, otkud ti: Ovde?" Policajac osuđen na tri i po godine zatvora zbog pokušaja ubistva sina čoveka bliskog…

"Raduloviću, otkud ti: Ovde?" Policajac osuđen na tri i po godine zatvora zbog pokušaja ubistva sina čoveka bliskog "škaljaricma"

Blic pre 1 sat
Sudarili se automobil i traktor: Nezgoda u Novom Sadu, saobraćaj se odvija otežano (video)

Sudarili se automobil i traktor: Nezgoda u Novom Sadu, saobraćaj se odvija otežano (video)

Blic pre 2 sata
Užas u Vinči: Telo muškarca sa ranama na vratu nađeno pored puta

Užas u Vinči: Telo muškarca sa ranama na vratu nađeno pored puta

Blic pre 29 minuta