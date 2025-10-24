Rhmz izdao upozorenje: Evo šta nas čeka do utorka

Mondo pre 25 minuta  |  Danijela Stojšin
Rhmz izdao upozorenje: Evo šta nas čeka do utorka

Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se u naredna dva dana kretati oko, ili nešto ispod, niskih plovidbenih nivoa.

Upozorenje je za period od 11:48 23.10.2025. do: 10:48 27.10.2025. Postoji mogućnost pojave pljuskova sa grmljavinom koji će lokalno biti praćeni gradom i olujnim udarima vetra. "U toku dana očekujemo varijabilno i svežije vreme, a popodne i večernje sati mogu doneti prolaznu kišu i lokalne pljuskove uz vetar koji će ujutro i pre podne biti umeren i jak, a zatim se slabiti", stoji u najavi RHMZ-a. Prema najavi RHMZ-a, period od subote do utorka biće promenljiv, uz
Ključne reči

Novi SadDunavRHMZ

