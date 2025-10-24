Vremenska prognoza za subotu, 25. oktobar: Oblačno, mestimično s kišom

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na severu tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od četiri do osam, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Uveče naoblačenje, tokom noći s kišom i kratkotrajnim pljuskovima.