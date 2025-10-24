Kineski državaljanin izručen iz Kube u SAD: "Brat Vang" snabdevao drogom kartele

Radio 021 pre 41 minuta  |  Beta
Kineski državaljanin izručen iz Kube u SAD: "Brat Vang" snabdevao drogom kartele

Kineski državljanin optužen za trgovinu fentanilom prebačen je iz Kube u Sjedinjene Američke Države, saopštila je meksička vlada koja je organizovala njegov transfer.

Ži Dong Žang, poznat kao "Brat Vang", pobegao je iz kućnog pritvora u Meksiku u julu. Sada je u rukama američkih vlasti, navele su meksičke vlasti. Tražen je po nalogu za hapšenje koji je izdao američki savezni sudija u Atlanti prošlog jula zbog pranja novca. "Brat Vang" je optužen da je snabdevao kartele Sinaloa i Halisko Nueva Generasion, koje Vašington smatra glavnim krivcima za trgovinu fentanilom na svoju teritoriju i koje je u februaru proglasio "stranim
