Ribakina, Kenin i Noskova u polufinalu turnira u Tokiju

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u polufinale VTA turnira u Tokiju, pošto je u četvrtfinalu pobedila Kanađanku Viktoriju Mboko rezultatom 6:3, 7:6 (7:4). Meč je trajao sat i 27 minuta.

Ribakina je sedma teniserka sveta, dok je Mboko 23. na VTA listi. Kazahstanska teniserka će u polufinalu igrati protiv Linde Noskove, kojoj je Ana Kalinska predala meč pri rezultatu 6:0, 1:0. Sofija Kenin je izborila plasman u polufinale nakon što je savladala Ekatarinu Aleksandrovu sa 6:0, 2:6, 7:6 (7:3). Kenin će u polufinalu igrati protiv pobednice meča između Belinde Benčić i Karoline Muhove. VTA turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 1.064.510 dolara.