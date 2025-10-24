Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme

BEOGRAD - Vozači u našoj zemlji se pripremaju za zamenu letnjih guma zimskim pneumaticima jer je obaveza da na automobilima, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, imaju sve četiri zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMŠ) stiže apel vozačima da iskoriste ove povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici.

"Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu, ne samo na pogonskim točkovima nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica", rekao je danas za Tanjug Jovica Mitić iz AMSS-a. On ukazuje da treba iskoristiti ovo lepo vreme da pripremimo vozilo i za zimske i za jesenje uslove, i prekontrolisati vozilo -
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Vesti online pre 7 minuta
Vozači prete vam kazne ako ne uradite ovo Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, a evo šta je obavezno od 1. novembra

Vozači prete vam kazne ako ne uradite ovo Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, a evo šta je obavezno od 1. novembra

Dnevnik pre 12 minuta
Obavezne zimske gume od 1. novembra: Pripremite svoje vozilo za zimu

Obavezne zimske gume od 1. novembra: Pripremite svoje vozilo za zimu

Radio 021 pre 53 minuta
Vozači, ovo je datum kada morate da imate zimske gume Oglasio se AMSS, poslali su bitno upozorenje

Vozači, ovo je datum kada morate da imate zimske gume Oglasio se AMSS, poslali su bitno upozorenje

Alo pre 1 sat
Vozači, spremite se: Od 1. novembra ovo je obavezno! Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, prete kazne

Vozači, spremite se: Od 1. novembra ovo je obavezno! Iz AMSS otkrivaju dodatne detalje, prete kazne

Telegraf pre 37 minuta
Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

Od 1. novembra obavezne zimske gume: Pripremite vozilo za zimu

N1 Info pre 1 sat
Od 1. novembra obavezne zimske gume, AMSS apeluje na vozače da pripreme vozila za jesenje uslove

Od 1. novembra obavezne zimske gume, AMSS apeluje na vozače da pripreme vozila za jesenje uslove

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugSnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Svega petina dece aktivno razume sadržaj filmova, pokazalo istraživanje u Hrvatskoj

Svega petina dece aktivno razume sadržaj filmova, pokazalo istraživanje u Hrvatskoj

Beta pre 2 minuta
U saobraćajnoj nesreći u Indiji poginulo najmanje 25 ljudi

U saobraćajnoj nesreći u Indiji poginulo najmanje 25 ljudi

Beta pre 18 minuta
Vasić: Zakon o nestalima doneće razrešenje dugogodišnjih pitanja

Vasić: Zakon o nestalima doneće razrešenje dugogodišnjih pitanja

RTV pre 7 minuta
Piromanska rapsodija

Piromanska rapsodija

Peščanik pre 12 minuta
Pomozimo Vanji da pobedi leukemiju: Od naizgled zanemarujućih simptoma do ozbiljne bolesti

Pomozimo Vanji da pobedi leukemiju: Od naizgled zanemarujućih simptoma do ozbiljne bolesti

Nova pre 1 minut