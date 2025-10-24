Od 1. novembra obavezne zimske gume, pripremiti se na vreme

BEOGRAD - Vozači u našoj zemlji se pripremaju za zamenu letnjih guma zimskim pneumaticima jer je obaveza da na automobilima, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, imaju sve četiri zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMŠ) stiže apel vozačima da iskoriste ove povoljne vremenske uslove za pripremu vozila za vožnju po snegu, ledu ili poledici.

"Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu, ne samo na pogonskim točkovima nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica", rekao je danas za Tanjug Jovica Mitić iz AMSS-a. On ukazuje da treba iskoristiti ovo lepo vreme da pripremimo vozilo i za zimske i za jesenje uslove, i prekontrolisati vozilo -