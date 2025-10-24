Vremeplov: Umro srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Umro srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović

NOVI SAD - Na današnji dan 1907. godine umro je srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača i prvaka Narodne radikalne stranke. Todorović takođe spada i među najistaknutije pojave srpskog novinarstva uopšte. Bio je blizak vođi srpskih socijalista Svetozaru Markoviću i uređivao je niz listova i časopisa, pa i socijalistički list "Rad". Pokretač je listova "Samouprava" i "Radikal", a od 1889. do 1903. izdavao je "Male novine", prvi informativno-senzacionalistički list u Srbiji. Bio je

Danas je petak, 24. oktobar 2025. godine. Do kraja godine ima 68 dana. 1360 - Engleski kralj Edvard III i francuski kralj Žan II Dobri, engleski zarobljenik nakon bitke kod Poatjea 1356. potpisali su u Kaleu sporazum kojim je okončana prva faza Stogodišnjeg rata. Francuski monarh je prinuđen da Engleskoj ustupi pojedine francuske teritorije, a Edvard III se zauzvrat odrekao polaganja prava na francuski presto. 1601 - Umro je Tiho Brahe, danski astronom i alhemičar.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 24. oktobar

Na današnji dan, 24. oktobar

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Umro srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović

Vremeplov: Umro srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović

RTV pre 32 minuta
Kako je Srbin, takoreći poludivljak, postao umetnik

Kako je Srbin, takoreći poludivljak, postao umetnik

Velike priče pre 6 minuta
Kad vam prijateljica priča kako je prevarila muža

Kad vam prijateljica priča kako je prevarila muža

Velike priče pre 42 minuta
Zašto nas privlače “pravi zločini”?

Zašto nas privlače “pravi zločini”?

Velike priče pre 42 minuta
Podignuta kišna zavesa! Pljuštaće danima, a sledi jače zahlađenje! Rhmz aktivirao alarme: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend i…

Podignuta kišna zavesa! Pljuštaće danima, a sledi jače zahlađenje! Rhmz aktivirao alarme: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend i početak nedelje

Blic pre 2 minuta