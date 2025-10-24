Zaštitu migranata u Srbiji zatražili antifašisti na protestu u Beogradu

Slobodna Evropa pre 32 minuta
Zaštitu migranata u Srbiji zatražila je grupa građana 24. oktobra sa protesta antifašista na Trgu Slavija u Beogradu.

Skup je održan kod spomenika Dimitriju Tucoviću, borcu za radnička i ljudska prava, odakle je upozoreno na odnos ekstremističkih grupacija u Srbiji prema migrantima. "Njihov metod je da ugnjetavaju najslabije i najsiromašnije. Desničarska propaganda nije usmerena na zaštitu radnika, već na razbijanje solidarnosti i zaštitu kapitalističkih interesa", rekla je Tara Rukeci Milivojević, iz Zrenaninskog socijalnog foruma, u obraćanju na protestu. Okupljeni su zatražili
