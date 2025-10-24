Kenin pobedila Aleksandrovu i plasirala se u polufinale turnira Tokija

VTA turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 1.064.510 dolara

Američka teniserka Sofija Kenin plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu posle tri seta, 6:0, 2:6, 7:6. Meč je trajao dva sata i 11 minuta. Kenin, 25. igračica sveta, uzela je pet puta servis ruskoj teniserki, dok je Aleksandrova osvojila četiri brejka. Američka teniserka osvojila je tri poena direktno iz servisa, dok je Aleksandrova zabeležila 12 asova. Kenin je u trećem