Pored Batlera, Nvora zagolicao maštu Delija o još jednom pojačanju: "Možda treba da ga pozovem telefonom?"

Košarkaši Crvene zvezde upisali su ubedljivu pobedu u Evroligi pošto su u meču 6. kola ubedljivo savladali Baskoniju sa 90:72 i tako nanizali i četvrtu pobedu u nizu.

Posle meča pe dokupljene novinare je stao najbolji pojedinac meča Džonatan Nvora. - Mislim da je utakmica bila odlična. Počeli smo malo sporije u prvom poluvremenu, ali smo uspeli da se saberemo i zaključamo odbranu u drugom delu. Mislim da smo ih zadržali na manje od 30 poena, i to je ono što je najvažnije. - Što se tiče moje igre, mnogo znači što trener veruje u mene, kao i saigrači. To mi stvarno mnogo znači kao osobi — pomaže mi da igram bolje i da imam više