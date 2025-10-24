Zahlađenje protutnjalo Srbijom: Temperatura pala naglo, RHMZ najavio šta nas očekuje tokom noći

Telegraf pre 37 minuta  |  Telegraf.rs
Zahlađenje protutnjalo Srbijom: Temperatura pala naglo, RHMZ najavio šta nas očekuje tokom noći

Srbiju je zahvatilo naglo zahlađenje, a današnje temperature niže su i do 10 stepeni u odnosu na jučerašnji dan.

Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, u večernjim satima i tokom noći očekuje se promenljivo vreme. U zapadnim, severnim i centralnim delovima zemlje stiže prolazno naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i ponegde grmljavinom, dok će u drugom delu noći oblaci zahvatiti i istočne krajeve. Na jugu Srbije zadržaće se malo do umereno oblačno vreme. Vetar će biti uglavnom slab, a na severu i jugu povremeno umeren, pretežno zapadni i jugozapadni. (Telegraf.rs)
