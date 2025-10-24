Još dva koraka do titule: Srpska teniserka gazi na turniru u Tokiju

Večernje novosti pre 4 sati
Još dva koraka do titule: Srpska teniserka gazi na turniru u Tokiju

SRPSKA teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina gaze na turniru u Tokiju. One su se u konkurenciji dublova plasirale u polufinale pošto su pobedile Nikol Melihar-Martinez i Jifan Ksu sa 6:4, 6:4.

FOTO: G. Čvorović U prvom setu viđeno je čak pet brejkova, ali jedan više napravile su Krunić i Danilina što im je bilo dovoljno da povedu. Drugi set su bolje otvorile Amerikanka i Kineskinja, povele su sa 1:3, a onda je usledila serija Srpkinje i Kazahstanke od četiri gema. Uspele su da preokrenu i trijumfuju posle 76 minuta. Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Japanke Šuko Aojame i Špankinje Kristine Bukse. Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Bublik pravio šou, Siner prošao u polufinale VIDEO

Bublik pravio šou, Siner prošao u polufinale VIDEO

B92 pre 1 sat
Beč: De Minor i Zverev u polufinalu

Beč: De Minor i Zverev u polufinalu

Sportski žurnal pre 2 sata
Tamo ga čekaju siner ili bublik! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!

Tamo ga čekaju siner ili bublik! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!

Kurir pre 2 sata
Beč - De Minor u polufinalu

Beč - De Minor u polufinalu

Sportske.net pre 3 sata
De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

RTS pre 4 sati
Benčič u polufinalu turnira u Tokiju

Benčič u polufinalu turnira u Tokiju

Sportske.net pre 4 sati
"Demon" čeka Sinera, Zverev se nije ni oznojio

"Demon" čeka Sinera, Zverev se nije ni oznojio

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TokioAleksandra KrunićTokijoGaza

Sport, najnovije vesti »

Partizan završio jedan posao i krenuo po drugog igrača

Partizan završio jedan posao i krenuo po drugog igrača

Danas pre 23 minuta
Navijači nedostajali Blagojeviću, ali i Lalatoviću

Navijači nedostajali Blagojeviću, ali i Lalatoviću

Danas pre 33 minuta
Partizan, makar privremeno, izbio na čelo tabele

Partizan, makar privremeno, izbio na čelo tabele

Danas pre 1 sat
Slavna francuska biatlonka, desetostruka šampionka sveta i osvajačica srebra na OI, osuđena zbog prevare

Slavna francuska biatlonka, desetostruka šampionka sveta i osvajačica srebra na OI, osuđena zbog prevare

Danas pre 2 sata
Raspucani Vašington vratio Partizan na egal, zaustavljeno glavno oružje Pariza

Raspucani Vašington vratio Partizan na egal, zaustavljeno glavno oružje Pariza

RTS pre 3 minuta