Jači zemljotresi prodrmali Rumuniju! Evo gde su bili epicentri

Dva zemljotresa pogodila su jutros Vranču u Rumuniji, saopštio je Nacionalni institut za fiziku Zemlje (INFP). Prema podacima INFP-a, prvi zemljotres zabeležen je u 4.19, a drugi u 5.11, oba sa jačinom 4,2 stepena Rihterove skale, preneo je "digi24". Epicentri su bili u blizini Fokšanija, Buzaua, Sfantu-Gheorghea i Brašova, na dubini od oko 130 kilometara. To je treći zemljotres u Vranči ove nedelje - prethodni se dogodio u sredu, takođe jačine 4,2 stepena. Najjači