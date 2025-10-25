Ne zaboravite da pomerite satove unazad: Evo kada tačno počinje zimsko računanje vremena

B92 pre 17 minuta
Ne zaboravite da pomerite satove unazad: Evo kada tačno počinje zimsko računanje vremena

Ovog vikenda nas u noći između subote i nedelje ( 25. na 26. oktobar) očekuje pomeranje sata, odnosno prelazimo na zimsko računanje vremena, pa će se kazaljke sa tri sata pomeriti na dva sata ujutru.

Pomeranje sata, poznato još i kao letnje i zimsko računanje vremena, uvedeno je iz jednog razloga - uštede energije. Naime, tokom letnjih meseci sat se pomera unapred, dok se tokom zimskih meseci vraća unazad. Na taj način smanjila bi se potrošnja energije, jer ljudi imaju više sati dnevne svetlosti i to u periodima kada su aktivni. Međutim, ova metoda pomeranja sata više nije toliko efikasna, ali mnoge zemlje širom sveta i dalje zadržavaju ovaj sistem. Priprema za
