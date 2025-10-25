Prelazak Srbije na zimsko računanje vremena 26. oktobra 2025. godine

Prelazak Srbije na zimsko računanje vremena 26. oktobra 2025. godine

Kazaljke se pomeraju sat unazad, donoseći sat duže sna, ali i kraće dane i moguće zdravstvene posledice.

Srbija prelazi na zimsko računanje vremena u noći između 25. i 26. oktobra 2025. godine, kada se kazaljke pomeraju sa 3:00 na 2:00 sata, čime se dobija sat duže sna. Ova promena će trajati do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. Dnevnik Beta RTS Ozon press

Promena vremena utiče na kraće dane i ranije zalaske sunca, što može uticati na raspoloženje, vid i bezbednost u saobraćaju, naročito kod vozača. Lekari upozoravaju na moguće negativne posledice po zdravlje i produktivnost. Danas Ozon BBC News

Sezonsko pomeranje sata je standardna praksa u većem delu Evrope i sveta, uvedena radi uštede energije, ali postoje pozivi za ukidanje ove prakse zbog zdravstvenih i drugih razloga. EU je 2019. godine podržala inicijativu za ukidanje, ali države članice nisu usaglasile trajno letnje ili zimsko vreme. Volim Zrenjanin Niške vesti Mondo Radio 021 Alo

