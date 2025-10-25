Pljuskovi i grmljavina nad vojvodinom: Talas padavina širi se ka centralnoj Srbiji u Beogradu pada jaka kiša

Novi Sad i veći deo Vojvodine večeras su pod uticajem grmljavinskog oblačnog sistema koji se premešta preko severnih delova zemlje. Pada obilna kiša, a u pojedinim delovima Bačke i Srema grmi i sija, dok se oblačni front trenutno izmešta ka Banatu. Temperatura u Novom Sadu trenutno iznosi 16 stepeni, u Subotici i Somboru 15, dok je u Beogradu 15°C.

Meteorolozi najavljuju da će tokom noći i sutra preko Srbije prelaziti frontalna zona koja će donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sever zemlje biće pod uticajem hladnije vazdušne mase, dok će sa juga pristizati topao i vlažan vazduh sa Mediterana. Upravo će sudar ove dve mase usloviti obilnije padavine, posebno duž linije koja razdvaja hladni i topli front. Najviše kiše očekuje se u nedelju ujutro upravo u Vojvodini — u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i