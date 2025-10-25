Pljuskovi i grmljavina nad vojvodinom: Talas padavina širi se ka centralnoj Srbiji u Beogradu pada jaka kiša

Dnevnik pre 1 sat
Pljuskovi i grmljavina nad vojvodinom: Talas padavina širi se ka centralnoj Srbiji u Beogradu pada jaka kiša

Novi Sad i veći deo Vojvodine večeras su pod uticajem grmljavinskog oblačnog sistema koji se premešta preko severnih delova zemlje. Pada obilna kiša, a u pojedinim delovima Bačke i Srema grmi i sija, dok se oblačni front trenutno izmešta ka Banatu. Temperatura u Novom Sadu trenutno iznosi 16 stepeni, u Subotici i Somboru 15, dok je u Beogradu 15°C.

Meteorolozi najavljuju da će tokom noći i sutra preko Srbije prelaziti frontalna zona koja će donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sever zemlje biće pod uticajem hladnije vazdušne mase, dok će sa juga pristizati topao i vlažan vazduh sa Mediterana. Upravo će sudar ove dve mase usloviti obilnije padavine, posebno duž linije koja razdvaja hladni i topli front. Najviše kiše očekuje se u nedelju ujutro upravo u Vojvodini — u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Sat se noćas pomera unazad: Kako promena vremena utiče na vaše zdravlje i san

Sat se noćas pomera unazad: Kako promena vremena utiče na vaše zdravlje i san

N1 Info pre 4 minuta
Noćas spavamo sat duže – počinje zimsko računanje vremena

Noćas spavamo sat duže – počinje zimsko računanje vremena

RTS pre 52 minuta
Vreme narednih dana: Moguća veća količina padavina

Vreme narednih dana: Moguća veća količina padavina

Zoom UE pre 1 sat
Noćas spavamo sat duže – počinje zimsko računanje vremena

Noćas spavamo sat duže – počinje zimsko računanje vremena

RTV pre 1 sat
Naučnici upozoravaju na zdravstvene rizike pomeranja sata

Naučnici upozoravaju na zdravstvene rizike pomeranja sata

Radio 021 pre 2 sata
Večeras se pomera sat i spavaćemo sat vremena duže, ali to je šok za organizam: Ove grupe ljudi se neće oporaviti 7 dana

Večeras se pomera sat i spavaćemo sat vremena duže, ali to je šok za organizam: Ove grupe ljudi se neće oporaviti 7 dana

Pravda pre 2 sata
Noćas spavamo sat duže – počinje zimsko računanje vremena

Noćas spavamo sat duže – počinje zimsko računanje vremena

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaVojvodinaNovi SadZrenjaninBanatBačkaSombor

Društvo, najnovije vesti »

Kako je slučaj ucenjivanja bivšeg fudbalera hranio tabloide i ponovo pokrenuo govor mržnje

Kako je slučaj ucenjivanja bivšeg fudbalera hranio tabloide i ponovo pokrenuo govor mržnje

Danas pre 24 minuta
Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Nakon dočeka studenata održan veliki protest: „Bole nas deca Valjeva koja su prebijana na ulicama“

Danas pre 28 minuta
Ustaša u seks-šopu: Kako je zlosrećni književni junak Aleksandar V. prilegao i usnio jedan san

Ustaša u seks-šopu: Kako je zlosrećni književni junak Aleksandar V. prilegao i usnio jedan san

Danas pre 18 minuta
Šta kaže Vučićomer: Od zloupotrebe činjenica do širenja straha

Šta kaže Vučićomer: Od zloupotrebe činjenica do širenja straha

Danas pre 1 sat
Studenti iz Novog Pazara stigli u Valjevo: Doček uz vatromet u okviru akcije „16 dana za 16 žrtava“

Studenti iz Novog Pazara stigli u Valjevo: Doček uz vatromet u okviru akcije „16 dana za 16 žrtava“

Danas pre 1 sat