'Nisam završila': Kamala Haris kaže za BBC da bi mogla ponovo da se kandiduje za predsednicu SAD
Bivša potpredsednica SAD dala je do sada najsnažniju sugestiju da će se ponovo kandidovati za Belu kuću.
Bivša potpredsednica SAD Kamala Haris izjavila je za BBC da bi mogla ponovo da se kandiduje za Belu kuću.
U njenom prvom intervjuu u Velikoj Britaniji, Haris je rekla da će „moguće" jednog dana biti predsednica i da je uverena da će u budućnosti u Beloj kući biti žena.
Iznoseći do sada najsnažniju sugestiju do sada da će se ponovo kandidovati za predsednicu 2028. godine nakon što je prošle godine izgubila od Donalda Trampa, Haris je odbacila ankete koje su je svrstavale kao autsajdera da postane kandidat demokrata na sledećim izborima.
U razgovoru za Nedelja sa Lorom Kensberg, Haris je osula oaljbu po bivšem rivalu, nazivajući Trampa „tiraninom“, i rekla da su se predviđanja koja je dala o njemu tokom predizborne kampanje pokazala tačnim.
Dok Demokratska stranka traži odgovore o ubedljivoj pobedi republikanca Donalda Trampa pre godinu dana, veliki deo krivice je usmeren na bivšeg predsednika Džozefa Bajdena što se nije ranije povukao iz predizborne kampanje.
Ali, postavljaju se i pitanja o tome da li je Haris mogao da vodi bolju kampanju i da iznese jasniju poruku o najvažnijem pitanju - privredi.
U intervjuu za BBC, Haris je rekla da razmatra mogućnost da se još jednom kandiduje za ulazak u Belu kuću, rekavši da će njene unuke, „za svog života, sigurno", videti ženu na mestu predsednika SAD.
Na pitanje da li je to možda ona, odgovorila je: „Moguće", potvrđujući da razmatra još jednu kandidaturu za najvišu političku funkciju u Americi.
Haris je rekla da još nije donela odluku, ali je podvukla da i dalje vidi sebe kao nekoga ko ima budućnost u politici.
„Nisam završila", rekla je bivša potpredsednica.
„Čitavu karijeru sam provela u službi i to mi je u kostima."
Odgovarajući na kvote koje je svrstavaju u autsajdera da osvoji mesto na demokratskoj listi - čak i iza holivudskog glumca Dvejna Džonsona - rekla je da nikada nije obraćala pažnju na ankete.
„Da sam se obazirala na ankete, ne bih se kandidovala ni za moju prvu, ni za drugu funkciju - i sigurno ne bih sedela ovde."
- Bajden o neuspehu u debati sa Trampom: „Mnogo sam putovao, kriv je džet leg"
- Bela kuća o viralnim snimcima Bajdena: „Kampanja desničara, predsednik je dobro"
- „Sa mojim pamćenjem je sve u redu", ljutito odgovara Bajden tužiocu
Haris je rekla da i da se pokazalo da su se ostvarila njena predviđanja da će se Donald Tramp ponašati kao „fašista i voditi autoritarnu politiku".
Ukazala je na suspenziju emisije TV voditelja Džimija Kimela nakon što je izgovorio šalu o reagovanju republikanaca na smrt konzervativnog influensera Čarlija Kirka.
Njegovo uklanjanje iz programa, što je Tramp pozdravio, usledilo je nakon što je regulator koga je Tramp imenovao pretio Kimelovim producentima.
„Pogledajte šta se dogodilo u smislu kako je naoružao, na primer, federalne agencije koje su jurile političke satiričare...
„Njegova koža je toliko tanka da nije mogao da podnese kritike zbog šale i pokušao je da zatvori celu medijsku organizaciju u tom procesu", kaže Kamala Haris.
Haris je osudila i biznismene i institucije u Americi koji su, po njenom mišljenju, prelako popustili zahtevima predsednika.
„Mnogi su... kapitulirali od prvog dana, savijaju leđa pred tiraninom, verujem iz mnogo razloga, između ostalog i zato što žele da budu uz vlast, jer možda žele da im se odobri spajanje (kompanija) ili da izbegnu istragu", tvrdi ona.
Bela kuća je odbila da odgovori na komentare Haris o Trampu.
„Kada je Kamala Haris izgubila izbore ubedljivom većinom, trebalo je da shvati da američki narod ne mari za njene apsurdne laži", rekla je portparolka Abigejl Džekson.
„Ili je možda shvatila poruku i zato nastavlja da iznosi nezadovoljstvo u inostranim medijima", dodala je Dćekson.
Nakon što se Bajden povukao iz predizborne kampanje posle višemesečnih spekulacija o njegovoj mentalnoj sposobnosti da uopšte obavlja funkciju predsednika, Kamala Haris je imala 107 dana za kampanju.
U kompletnom intervjuu sa bivšom potpredsednicom, koji će biti emitovan u Velikoj Britaniji u nedelju u 9 sati po Griniču, nekoliko puta sam pritiskala Haris da odgovori na pitanje da li je trebalo da pozove Bajdena da joj ranije ustupi mesto u kampanji.
Koliko je ona zaista znala o njegovom zdravlju?
I pitanje koje je možda proganja - da li bi ona sada bila predsednica, a ne Donald Tramp, da se Bajden ranije povukao?
Odgovor je očigledno nepoznat - veliko „ako" koje je moglo da promeni sudbinu Amerike.
Među zvaničnicima Demokratske stranke koji i dalje analiziraju poraz, kandidatura Kamale Haris se često omalovažava, a njene slabosti kao liderke se navode kao razlozi za njen poraz, a ne samo Bajdenova odluka doneta u poslednjem trenutku.
Kada je pitaju šta je pošlo po zlu, umesto da se upusti u dubinsku analizu, ona tvrdi da je, pošto je počela tako kasno, bilo gotovo nemoguće pobediti.
Ali, mogućnost da ima moći je nešto što ona nije spremna da olako prepusti i ostavi iza sebe.
Prethodni nagoveštaji njenih budućih predsedničkih ambicija delovali su stidljivo, uzdržano - „možda, možda ne" ili „trenutno ne razmišljam o tome".
Njena iskrenost u našem razgovoru bila je upečatljivija.
Bila je brza, čak i željna, da se stavi u okvir za još jedan pokušaj osvajanja moći.
Ali nije dala nikakvo konkretno obećanje i nije se obavezala.
To i nije iznenađujuće s obzirom na bolan poraza i iskustvo koje je opisala kao traumatično.
Ona i njen tim bili su slomljeni porazom, koji ih je iznenadio.
„Oh Bože, šta će se desiti sa našom zemljom?", ispričala je Haris misao koju je imala kada su objavljeni rezultati novembarskih izbora.
Bivšu američku potpredsednicu sam izazvala i pitanjem zašto njena kampanja nije bila bolje povezana sa problemima radnih ljudi.
Odgovorila joj je da joj je bilo potrebno više vremena u kampanji za to, i ukazala da se njena stranka godinama udaljavala upravo od tog sloja ljudi.
Žali, kaže, što nije imala dovoljno vremena 2024. godine da iznese stav o osnovnim pitanjima, poput stanovanja ili brige o deci.
Ali ako bi sledeći put imala više vremena, daleko je od garancije da bi njeni argumenti bili ubedljiviji ili rado prihvaćeni.
Kamala Haris i dalje putuje sa pratnjom.
Pomoćnici nestrpljivo gledaju na sat dok je svaki njen minut isplaniran vojničkom preciznošću.
Neprekidna putovanja, javni događaji u različitim prestonicama, mali broj pažljivo isplaniranih TV intervjua.
Ovog puta, Haris je na turneji zbog knjige, a ne zbog predsedničke trke.
Ali možda, ako bude po njenom, ovo je ipak početak još jedne kampanje.
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Ko je Kamala Haris
- Pet razloga zašto je Kamala Haris izgubila od Donalda Trampa
- Kamala Haris: Оd nadarene pravnice do trke za Belu kuću
- Tramp ukinuo obezbeđenje Kamali Haris
- Od pomfrita do gradske čistoće: Sumiranje kampanje Haris i Trampa
- Kamala Haris i njena porodica: „Divna tetka i najbolja maćeha na svetu"
(BBC News, 10.25.2025)