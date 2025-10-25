‘Nisam završila’: Kamala Haris kaže za BBC da bi mogla ponovo da se kandiduje za predsednicu SAD

Bivša potpredsednica SAD dala je do sada najsnažniju sugestiju da će se ponovo kandidovati za Belu kuću.

BBC Kamala Haris je ubedljivo izgubila izbore od Donalda Trampa u novembru 2024. Bivša potpredsednica SAD Kamala Haris izjavila je za BBC da bi mogla ponovo da se kandiduje za Belu kuću. U njenom prvom intervjuu u Velikoj Britaniji, Haris je rekla da će „moguće" jednog dana biti predsednica i da je uverena da će u budućnosti u Beloj kući biti žena. Iznoseći do sada najsnažniju sugestiju do sada da će se ponovo kandidovati za predsednicu 2028. godine nakon