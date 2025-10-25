Beograd: Međunarodni sajam knjiga počinje danas, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Beta pre 2 sata

Međunarodni sajam knjiga, po redu 68, biće organizovan od danas do 2. novembra, na Beogradskom sajmu, ali bez grupe domaćih izdavača koji se protive da se održava i 1. novembra, na godišnjicu pada novosadske nadstrešnice.

Sajam knjiga se organizuje pod sloganom "Tvoja nova priča", počasni gost je Kipar a organizatori su ranije najavili više od 400 izlagača iz Srbije i sveta.

Inostrani izlagači su sa Kipra, iz Rumunije, Crna Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Nemačke, Švedske, Rusije, Belorusije, Gruzije, Irana, Maroka i Tunisa.

Brojni domaći izdavači neće učestovati iz, kako su ranije saopštili, "moralnih razloga" jer sajam traje i 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice novosadske železničke stanice kada je poginulo 16 ljudi.

Inače, neke izdavačke kuće najavile su da će zatvoriti štandove 1. novembra kada se obeležava godišnjica te nesreće.

Po ranije saopštenim podacima organizatora Sajma, ukupno je 16 izdavačkih kuća odlučilo da ne učestvuje.

Beogradski sajam kapije otvara kapije u 10.00, svečano otvaranje manifestacije je u 18.00 dok je radno vreme sajma do 20.00.

(Beta, 25.10.2025)

Povezane vesti »

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

N1 Info pre 29 minuta
Bez odgovornih, bez pravde – godinu dana od tragedije u Novom Sadu: Dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52” na TV Nova

Bez odgovornih, bez pravde – godinu dana od tragedije u Novom Sadu: Dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52” na TV Nova

Danas pre 1 sat
Počinje Sajam knjiga: Slika dve Srbije

Počinje Sajam knjiga: Slika dve Srbije

Vreme pre 1 sat
„Tvoja nova priča" – počeo 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

„Tvoja nova priča" – počeo 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

RTS pre 49 minuta
Počeo je Međunarodni sajam knjiga, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Počeo je Međunarodni sajam knjiga, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Nedeljnik pre 2 sata
Međunarodni sajam knjiga počinje danas, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Međunarodni sajam knjiga počinje danas, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Danas pre 2 sata
Bez odgovornih, bez pravde: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu – dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52“ na TV Nova

Bez odgovornih, bez pravde: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu – dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52“ na TV Nova

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBosnaSajam knjigaKiparRumunija

Kultura, najnovije vesti »

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

N1 Info pre 29 minuta
Alternativni Sajam knjiga u XIV beogradskoj gimnaziji: Učestvuju izdavači koji nisu na Beogradskom sajmu

Alternativni Sajam knjiga u XIV beogradskoj gimnaziji: Učestvuju izdavači koji nisu na Beogradskom sajmu

N1 Info pre 19 minuta
"Pčele" stižu u "Radović": Komad otvara pitanja položaja mladih u savremenom svetu i traganja za identitetom

"Pčele" stižu u "Radović": Komad otvara pitanja položaja mladih u savremenom svetu i traganja za identitetom

Kurir pre 29 minuta
Kim Kardašijan tvrdi da je stokholmski sindrom vezuje za Kanjea Vesta: "Uvek sam ga štitila i želela da pomognem"

Kim Kardašijan tvrdi da je stokholmski sindrom vezuje za Kanjea Vesta: "Uvek sam ga štitila i želela da pomognem"

Kurir pre 34 minuta
Romeo Bekam ide stopama starijeg brata: Pomirio se s devojkom koja je unela novi razdor u porodicu

Romeo Bekam ide stopama starijeg brata: Pomirio se s devojkom koja je unela novi razdor u porodicu

Kurir pre 9 minuta