Tajland: Preminula bivša kraljica Sirikit, majka sadašnjeg kralja

Bivša kraljica Sirikit, supruga Bumibola, koji je vladao Tajlandom 70 godina i majka sadašnjeg monarha, preminula je u 93. godini, što označava prekretnicu za moćnu tajlandsku kraljevsku porodicu.

Njeno zfravlje se pogoršavalo u petak uveče i preminula je u 21.21 po lokalnom vremenu u bolnici u Bangkoku, navodi se u saopštenju kraljevske palate.

Dodaje se da je kralj Vadžiralongkorn naložio svim članovima kraljevske porodice godinu dana žalosti.

Sirikit, koja je u mladosti imala nadimak "Džeki Kenedi Azije" i Bumibol, koji je vladao kao Rama Deveti, činili su glamurozan i moćan par koji je učvrstio mesto monarhije u srcu tajlandskog društva.

Zbog smrti bivše kraljice, premijer Anutin Čarnvirakul je odložio za nekoliko sati odlazak u Maleziju na samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na čijim marginama će potpisati sa Kambodžom mirovni sporazum postignut pod okriljem američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

