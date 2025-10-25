(Mapa) "vreme je: Opasno!" Upaljeni RHMZ alarm zbog novog naleta pljuskova i hladnoće, a evo kada se završava ciklus lošeg vremena

Blic pre 58 minuta
(Mapa) "vreme je: Opasno!" Upaljeni RHMZ alarm zbog novog naleta pljuskova i hladnoće, a evo kada se završava ciklus lošeg…

Nastavlja se svežije i promenjivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovima, a nove jače padavine uz pad temperature očekuju se u nedelju. Atmosfera će biti nestabilna do sredine sledeće nedelje kada će ponovo otopliti i prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) kraj oktobra i početak novembra obeležiće duži sunčani intervali.

Prvog dana vikenda na severu Srbije tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima. U Beogradu u subotu malo i umereno oblačno. Najniža
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Danas do 18 stepeni

Danas do 18 stepeni

Radio 021 pre 12 minuta
Smena sunca i oblaka, temperatura do 19 stepeni

Smena sunca i oblaka, temperatura do 19 stepeni

RTS pre 1 sat
Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza za 25. oktobar: Oblačno i hladnije uz moguće padavine

Vremenska prognoza za 25. oktobar: Oblačno i hladnije uz moguće padavine

Mondo pre 2 sata
Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Vremenska prognoza: Promenljivo vreme i lokalni pljuskovi do kraja oktobra

Vremenska prognoza: Promenljivo vreme i lokalni pljuskovi do kraja oktobra

Glas juga pre 2 sata
Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas do 18 stepeni

Danas do 18 stepeni

Radio 021 pre 12 minuta
(Mapa) "vreme je: Opasno!" Upaljeni RHMZ alarm zbog novog naleta pljuskova i hladnoće, a evo kada se završava ciklus lošeg…

(Mapa) "vreme je: Opasno!" Upaljeni RHMZ alarm zbog novog naleta pljuskova i hladnoće, a evo kada se završava ciklus lošeg vremena

Blic pre 58 minuta
Dnevni horoskop za subotu, 25. oktobar

Dnevni horoskop za subotu, 25. oktobar

Moj Novi Sad pre 58 minuta
Smena sunca i oblaka, temperatura do 19 stepeni

Smena sunca i oblaka, temperatura do 19 stepeni

RTS pre 1 sat
Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Alo pre 1 sat