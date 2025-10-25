(Mapa) "vreme je: Opasno!" Upaljeni RHMZ alarm zbog novog naleta pljuskova i hladnoće, a evo kada se završava ciklus lošeg vremena

Nastavlja se svežije i promenjivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovima, a nove jače padavine uz pad temperature očekuju se u nedelju. Atmosfera će biti nestabilna do sredine sledeće nedelje kada će ponovo otopliti i prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) kraj oktobra i početak novembra obeležiće duži sunčani intervali.

Prvog dana vikenda na severu Srbije tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima. U Beogradu u subotu malo i umereno oblačno. Najniža