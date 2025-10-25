Prva žena osuđena na doživotnu robiju: Silovala i ubila dete (12): "Ne postoji terapija koja može promeniti ličnost optužene" (video, foto)

Blic pre 4 sati
Prva žena osuđena na doživotnu robiju: Silovala i ubila dete (12): "Ne postoji terapija koja može promeniti ličnost optužene"…

Francuski sud izrekao je najstrožu moguću kaznu Dahbiji Benkired (27), ženi koja je silovala i ubila 12-godišnju Lolu Daviet u Parizu 2022. godine.

Osuđena je na doživotnu kaznu zatvora, sa obaveznim minimalnim boravkom u zatvoru od 30 godina (nakon čega zakon dopušta reviziju presude), što predstavlja jednu od najređih kazni u francuskom pravosuđu, prenosi BBC. Benkired je tako postala prva žena u Francuskoj koja je dobila doživotnu kaznu, a takva presuda je ranije izrečena samo serijskom ubici i silovatelju Mišelu Furniretu, kao i teroristi Salahu Abdeslamu, učesniku napada u Parizu 2015. godine. Telo je
