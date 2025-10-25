Doživotni zatvor za ženu koja je silovala i ubila devojčicu u Francuskoj

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
Doživotni zatvor za ženu koja je silovala i ubila devojčicu u Francuskoj

Žena koja je u Parizu silovala i ubila 12-godišnju Lolu Davije osuđena je na doživotnu zatvorsku kaznju, što je redak slučaj u francuskom pravosuđu.

To je ishod sudskog postupka koji je šokirao Francusku, a sudsko veće i porota odredili su najvišu kaznu 27-godišnjoj Dahbiji Benkired, koja će u zatvoru provesti najmanje 30 godina. Benkired je prva žena u istoriji francuskog pravosuđa koja je osuđena na ovu kaznu, koja se dosad retko primenjivala i na muškarce. Dobili su je serijski ubica i silovatelj Mišel Furnire i džihadista Salah Abdeslam, koji je učestvovao u terorističkom napadu u Parizu 2015, u kojem je
