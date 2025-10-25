"Zimski mraz pretvaraju u oružje": Zelenski optužio Rusiju da koriste hladnoću kako bi "mučili" narod: "Moraju da vrate mir našoj zemlji!"

Blic pre 1 sat
"Zimski mraz pretvaraju u oružje": Zelenski optužio Rusiju da koriste hladnoću kako bi "mučili" narod: "Moraju da vrate mir…

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je danas liderima Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva na "podršci i spremnosti da nastave da pomažu" Ukrajini, poručivši da je finansijska pomoć od suštinskog značaja za otpornost Ukrajine i dodao da Rusija koristi hladnoću kao oružje protiv nje.

- Danas su svi partneri potvrdili da će i naredne godine nastaviti da podržavaju Ukrajinu, našu državu, našu otpornost, posebno kroz finansijsku podršku, koja je presudna - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Londonu nakon održanog sastanka Koalicije voljnih. On je optužio Rusiju da sprovodi "kampanju terora protiv ukrajinskog energetskog sistema", kako bi "zimski mraz pretvorila u oružje mučenja i pritiska na narod i odbranu", preneo je Skaj njuz.
