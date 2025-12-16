Stiglo sunce evo kada stiže prokret: Vremenska prognoza za utorak, 16. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: D. Balšić/ Tanjug Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana. U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana sunčano. Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak. Temperature će se kretati od -6 do 5 stepeni na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini i do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U glavnom gradu ujutru u