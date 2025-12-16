Mediji: Napadači iz Sidneja prošli "vojnu obuku" na Filipinima

Otac i sin, Sadžid i Navid Akram, koji su ubili 15 ljudi tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, boravili su na Filipinima mesec dana pre napada kako bi prošli "vojnu obuku", prenose australijski mediji pozivajući se na bezbednosne izvore. Filipinska policija pokrenula je istragu o njihovom boravku u toj zemlji.

Dok se građani i dalje okupljaju na plaži Bondi kako bi odali poštu stradalima, istražuju su motivi napada. Dvojica napadača otputovali su na Filipine 1. novembra i boravili u toj zemlji do ​​28. novembra, saopštila je imigraciona služba te zemlje, prenosi Bi-Bi-Si. Sadžid Akram (50) je putovao koristeći indijski pasoš, dok je njegov sin Navid (24) koristio australijski pasoš, rekla je portparolka imigracione službe Dana Sandoval. Južni grad Davao bio je njihova