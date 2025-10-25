Zvanično: Prosečna plata u Bujanovcu 660 evra

Bujanovačke pre 5 sati
Zvanično: Prosečna plata u Bujanovcu 660 evra
Bujanovac, 25. oktobar 2025. Prosečna plata u opštini Bujanovac u avgustu ove godine iznosila je 77.766 dinara (660 evra), pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Plate u Bujanovcu su za nepunih 28.000 manje od zvaničnog republičkog proseka u avgustu koji iznosi 105.590 dinara. Medijalna neto zarada, međutim, godine iznosila je 83 535 dinara, što znači da je 50 odsto svih zaposlenih primilo platu do ovog iznosa. Najmanje plate u Pčinjskom
Najveća prosečna plata na Starom gradu - 180.045 dinara, najmanja u Bojniku - 72.752

RTV pre 8 minuta
Programeri zarađuju prosečno 285.000 dinara - ko je na dnu lestvice?

Euronews pre 58 minuta
Koje je najplaćenije zanimanje u Srbiji u avgustu 2025: Prosečno zarađuju više od 280.000 dinara

NIN pre 2 sata
Prosečna plata programera 285.244 dinara

Politika pre 2 sata
Najveće prosečne plate programera 285.244 dinara, najmanje u uslužnim delatnostima 59.097

RTV pre 3 sata
Ovi Srbi imaju prosečnu platu veću od 280.000 dinara, ali se zato po ceo dan "druže sa računarom"

Telegraf pre 2 sata
Koliko trenutno zarađujemo?

Kamatica pre 7 sati
Cene smeštaja u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice - ponuda drastično sužena

N1 Info pre 22 minuta
Cene smeštaja u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice - ponuda drastično sužena

N1 Info pre 7 minuta
Američke vlasti: Trgovinski pregovori sa Kinom konstruktivni

Nova ekonomija pre 47 minuta
Najveća prosečna plata na Starom gradu - 180.045 dinara, najmanja u Bojniku - 72.752

RTV pre 8 minuta
Cene automobila i vozila širom Evrope: Gde su najskuplji, a gde najjeftiniji i na kom mestu je Srbija?

Euronews pre 38 minuta