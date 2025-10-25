Zvanično: Prosečna plata u Bujanovcu 660 evra

Bujanovac, 25. oktobar 2025. Prosečna plata u opštini Bujanovac u avgustu ove godine iznosila je 77.766 dinara (660 evra), pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Plate u Bujanovcu su za nepunih 28.000 manje od zvaničnog republičkog proseka u avgustu koji iznosi 105.590 dinara. Medijalna neto zarada, međutim, godine iznosila je 83 535 dinara, što znači da je 50 odsto svih zaposlenih primilo platu do ovog iznosa. Najmanje plate u Pčinjskom