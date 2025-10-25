Šestocifrena brojka u Beogradu i još nekoliko gradova: Gde je prosečna plata u avgustu bila najviša, a gde najniža

Najveća prosečna neto plata za avgust zabeležena je u beogradskoj opštini Stari grad i iznosila je 180.045 dinara, a najmanja u Bojniku - 72.752 dinara pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Prosek veći od 100.000 dinara, osim Starog grada, ostvarilo je još 10 beogradskih opština i to Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac i Čukarica. Izvan Beograda šestocifren prosek registrovan je u Pančevu, Novom Sadu, Inđiji, Lučanima, Kragujevcu, Boru, Majdanpeku, Kostolcu, Nišu i niškoj opštini Medijana. Na drugom kraju liste, gde su mesta sa malim primanjima, prosečne plate manje od 80.000 dinara zabeležene