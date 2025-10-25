Šestocifrena brojka u Beogradu i još nekoliko gradova: Gde je prosečna plata u avgustu bila najviša, a gde najniža

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Šestocifrena brojka u Beogradu i još nekoliko gradova: Gde je prosečna plata u avgustu bila najviša, a gde najniža

Najveća prosečna neto plata za avgust zabeležena je u beogradskoj opštini Stari grad i iznosila je 180.045 dinara, a najmanja u Bojniku - 72.752 dinara pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Prosek veći od 100.000 dinara, osim Starog grada, ostvarilo je još 10 beogradskih opština i to Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac i Čukarica. Izvan Beograda šestocifren prosek registrovan je u Pančevu, Novom Sadu, Inđiji, Lučanima, Kragujevcu, Boru, Majdanpeku, Kostolcu, Nišu i niškoj opštini Medijana. Na drugom kraju liste, gde su mesta sa malim primanjima, prosečne plate manje od 80.000 dinara zabeležene
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

U kojoj opštini u Srbiji je najveća, a na kojoj najmanja prosečna plata

U kojoj opštini u Srbiji je najveća, a na kojoj najmanja prosečna plata

NIN pre 13 minuta
Najveća prosečna plata na Starom gradu - 180.045 dinara, najmanja u Bojniku - 72.752

Najveća prosečna plata na Starom gradu - 180.045 dinara, najmanja u Bojniku - 72.752

RTV pre 1 sat
Koliko nam je debeo novčanik: Najveća prosečna plata u centru Beograda, najmanja u Bojniku

Koliko nam je debeo novčanik: Najveća prosečna plata u centru Beograda, najmanja u Bojniku

Dnevnik pre 1 sat
Najveća prosečna plata na Starom gradu – 180.045 dinara, najmanja u Bojniku – 72.752

Najveća prosečna plata na Starom gradu – 180.045 dinara, najmanja u Bojniku – 72.752

Politika pre 1 sat
Programeri zarađuju prosečno 285.000 dinara - ko je na dnu lestvice?

Programeri zarađuju prosečno 285.000 dinara - ko je na dnu lestvice?

Euronews pre 2 sata
Koje je najplaćenije zanimanje u Srbiji u avgustu 2025: Prosečno zarađuju više od 280.000 dinara

Koje je najplaćenije zanimanje u Srbiji u avgustu 2025: Prosečno zarađuju više od 280.000 dinara

NIN pre 3 sata
Prosečna plata programera 285.244 dinara

Prosečna plata programera 285.244 dinara

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekBorNišInđijaPančevoNovi SadProsečna plataZvezdaraPalilulaLazarevacKragujevacZemunLučaniZavod za statistikuplatabeogradstari grad

Ekonomija, najnovije vesti »

Liderstvo, uticaj i regionalno širenje: Ovo su ključne teme drugog dana Addiko SME Akademija (foto, video)

Liderstvo, uticaj i regionalno širenje: Ovo su ključne teme drugog dana Addiko SME Akademija (foto, video)

Blic pre 18 minuta
U kojoj opštini u Srbiji je najveća, a na kojoj najmanja prosečna plata

U kojoj opštini u Srbiji je najveća, a na kojoj najmanja prosečna plata

NIN pre 13 minuta
Pomeranje sata utiče na radnu efikasnost, zabluda ili ne?

Pomeranje sata utiče na radnu efikasnost, zabluda ili ne?

Kurir pre 13 minuta
Žene, preduzetnice u Srbiji koje su od nule sagradile sopstveni brend! Jovana i Nataša su kancelariju zamenile kolačima i…

Žene, preduzetnice u Srbiji koje su od nule sagradile sopstveni brend! Jovana i Nataša su kancelariju zamenile kolačima i vinom: Ovo su njihove priče (video)

Blic pre 13 minuta
Tema jutra: Efekti ograničavanja marži

Tema jutra: Efekti ograničavanja marži

N1 Info pre 1 sat