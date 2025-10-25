Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Izdavači koji ove godine neće izlagati na Sajmu knjiga nisu mogli da prihvate ultimatum, kažu za N1 Zoran Hamović, direktor izdavačke kuče „Clio“ i Gojko Božović, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće „Arhipelag“.

Međunarodni beogradski sajam knjiga počinje danas pod sloganom „Tvoja nova priča“, a prema navodima iz Beogradskog sajma okupiće više od 400 izlagača, dok deo izdavača neće učestvovati jer sajamski dani obuhvataju i godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Skoro 20 izdavača ove godine otkazalo je učešće, piše N1. „Nismo mi odbacili Sajam, Sajam je odbacio naše sugestije za promene i onda smo mi morali da reagujemo da