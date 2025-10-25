Saveznici Ukrajine rešeni da pojačaju pritisak na Moskvu

Danas pre 36 minuta  |  Beta
Saveznici Kijeva rešeni su da povećaju pritisku na Moskvu rekao je danas britanski premijer Kir Starmer, i pozvao da se „završi posao“ oko upotrebe zamrznutih ruskih sredstsava da se finansira ukrajinska odbrana.

Takozvana „koalicija voljnih“ koja okuplja 28 uglavnom evropskih zemalja koje podržavaju Kijev sastala se danas popodne u Londonu. Sastnku su uživo prisustvovali, pored Starmera i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, generalni sekretar NATO Mark Rute, danska premijerka Mete Fredriksen i holandski premijer Dik Šof dok su se drugi lideri uključujući predsednika Francuske Emanuela Makrona, uključili virtuelno. Saveznici su se složili oko“jasnog plana“ da
