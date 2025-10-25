SNS blokade protiv blokada danas u Vranju, Požarevcu i Kraljevu

VRANJE Kontraprotesti SNS blokadama protiv blokada biće održani u subotu 25. oktobra u tri grada, Vranju, Kraljevu i Požarevcu, saopštili su iz naprednjačke organizacije Centar za društvenu stabilnost.

U Vranju će okupljanje članova i aktivista SNS, zaposlenih u javnom sektoru i radnika „Simpa“ i „Jumka“ početi u 17 sati na raskrsnici ulica Partizanske i Ive Lole Ribara, a u neposrednoj blizini prostorija SNS. Šetnja garnirama blokadama saobraćaja krenuće ulicom Kralja Stefana Prvovenčanog, Bore Stankovića, beogradskom, heroja sa Košara, Ive Lole Ribara i Partizanskom ulicom. U Povereništvu SNS u najvećem gradskom centru Pčinjskog okruga za skup u subotu računaju