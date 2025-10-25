Prokupački naprednjaci danas putuju u Vranje na antiblokadnu šetnju

Članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke iz Prokuplja danas će organizovano krenuti put Vranja kako bi podržali stranačke kolege iz tog grada, gde će se održati antiblokadna šetnja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost.

Polazak iz Prokuplja planiran je oko 14 sati, a za prevoz učesnika obezbeđeni su autobusi. Tokom jučerašnjeg dana članovima i simpatizerima prokupačkog odbora SNS, uglavnom zaposlenima u javnom sektoru – od Gradske uprave, kulturnih ustanova i JKP „Gradski vodovod“ do Zdravstvenog centra – stizala su obaveštenja o odlasku na skup i poziv da se pridruže ovom događaju. Današnje okupljanje naprednjaka iz svih krajeva juga Srbije , zaposlenih u javnom sektoru i radnika