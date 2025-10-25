Prokupački naprednjaci danas putuju u Vranje na antiblokadnu šetnju

Južne vesti pre 3 sata  |  Ljubiša Mitić
Prokupački naprednjaci danas putuju u Vranje na antiblokadnu šetnju

Članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke iz Prokuplja danas će organizovano krenuti put Vranja kako bi podržali stranačke kolege iz tog grada, gde će se održati antiblokadna šetnja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost.

Polazak iz Prokuplja planiran je oko 14 sati, a za prevoz učesnika obezbeđeni su autobusi. Tokom jučerašnjeg dana članovima i simpatizerima prokupačkog odbora SNS, uglavnom zaposlenima u javnom sektoru – od Gradske uprave, kulturnih ustanova i JKP „Gradski vodovod“ do Zdravstvenog centra – stizala su obaveštenja o odlasku na skup i poziv da se pridruže ovom događaju. Današnje okupljanje naprednjaka iz svih krajeva juga Srbije , zaposlenih u javnom sektoru i radnika
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Antiblokadni blokaderi u Vranju ponovo blokiraju grad u subotu

Antiblokadni blokaderi u Vranju ponovo blokiraju grad u subotu

Vranje news pre 1 sat
Kraljevo, Požarevac i Vranje danas ustaju protiv blokada: Veliki narodni skupovi zakazani u ova tri grada

Kraljevo, Požarevac i Vranje danas ustaju protiv blokada: Veliki narodni skupovi zakazani u ova tri grada

RINA pre 1 sat
U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

NIN pre 2 sata
U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

Blic pre 3 sata
U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

RTV pre 4 sati
Gde se ove subote okupljaju naprednjački „antiblokaderi“?

Gde se ove subote okupljaju naprednjački „antiblokaderi“?

Vreme pre 4 sati
SNS blokade protiv blokada danas u Vranju, Požarevcu i Kraljevu

SNS blokade protiv blokada danas u Vranju, Požarevcu i Kraljevu

Jug press pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSrpska napredna strankaNaprednjaciSNSProkupljeblokada puta

Politika, najnovije vesti »

Sat otkucava: Sutra sednica Skupštine u Prištini o izboru nove vlade, Kurtiju ističe rok

Sat otkucava: Sutra sednica Skupštine u Prištini o izboru nove vlade, Kurtiju ističe rok

Blic pre 10 minuta
Oglasila se CIK u Prištini: Zakazan drugi krug lokalnih izbora u 18 opština, evo koja mesta su na spisku

Oglasila se CIK u Prištini: Zakazan drugi krug lokalnih izbora u 18 opština, evo koja mesta su na spisku

Blic pre 20 minuta
Kreni-Promeni: “Srbija u kulturnom kolapsu, Selaković najgori ministar kulture”

Kreni-Promeni: “Srbija u kulturnom kolapsu, Selaković najgori ministar kulture”

Serbian News Media pre 10 minuta
Vučić uništava srpski sport

Vučić uništava srpski sport

Ozon press pre 9 minuta
Savo Manojlović: Vučić uništava srpski sport

Savo Manojlović: Vučić uništava srpski sport

N1 Info pre 59 minuta