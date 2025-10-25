Roditelji Jovinih đaka: Direktor nelegalno zakazao sednicu Saveta roditelja pa opet otišao na bolovanje

Roditelji učenika Jovine gimnazije navode da su "šokirani ponašanjem direktora Radivoja P.

Stojkovića i njegovog pomoćnika Dejana Radovanovića" jer je Stojković u sredu, na sajtu škole, objavio vreme održavanja sednice Saveta roditelja, "a da pri tome nijednom roditelju nije upućen poziv za tu sednicu". Napominju da je u istoriji ove škole, a verovatno i čitave Srbije ovo – "nezabeleženi presedan". – Članovi Saveta roditelja su sasvim slučajno saznali za sadržaj koji je direktor objavio na sajtu, pa su odmah nakon toga kontaktirali prosvetnu inspekciju