Preminuo Jugoslav Kostić: Bio član poslednjeg Predsedništva SFRJ i jedan od osnivača SNS-a

Jugoslav Kostić, nekadašnji predsednik Skupštine Vojvodine i član poslednjeg Predsedništva SFRJ preminuo je danas u Staroj Pazovi u 86. godini. "Jugoslav Kostićje bio jedan od najistaknutijih boraca protiv vojvođanskog separatizma i autonomaštva krajem 80-tih godina 20. veka.

Iskreno se zalagao za ustavne promene i jedinstvo Srbije." Kostić je obavljao brojne odgovorne dužnosti. Bio je predsednik SO Stara Pazova, predsednik predsedništva SAP Vojvodine, član predsedništva SFRJ, savezni poslanik. Takođe, bio je jedan od osnivača SPS i dugo godina član Glavnog odbora SPS. "Druga Jugoslava Kostića pamtićemo kao iskrenog socijalistu, skromnog i časnog čoveka koji se borio za principe socijalne pravde, solidarnosti i jednakosti među ljudima i