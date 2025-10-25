Preminuo Jugoslav Kostić: Bio član poslednjeg Predsedništva SFRJ i jedan od osnivača SNS-a

Mondo pre 3 sata  |  Ivana Lazić
Jugoslav Kostić, nekadašnji predsednik Skupštine Vojvodine i član poslednjeg Predsedništva SFRJ preminuo je danas u Staroj Pazovi u 86. godini. "Jugoslav Kostićje bio jedan od najistaknutijih boraca protiv vojvođanskog separatizma i autonomaštva krajem 80-tih godina 20. veka.

Iskreno se zalagao za ustavne promene i jedinstvo Srbije." Kostić je obavljao brojne odgovorne dužnosti. Bio je predsednik SO Stara Pazova, predsednik predsedništva SAP Vojvodine, član predsedništva SFRJ, savezni poslanik. Takođe, bio je jedan od osnivača SPS i dugo godina član Glavnog odbora SPS. "Druga Jugoslava Kostića pamtićemo kao iskrenog socijalistu, skromnog i časnog čoveka koji se borio za principe socijalne pravde, solidarnosti i jednakosti među ljudima i
