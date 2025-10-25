Odlazak člana Predsedništva SFRJ i predsednika Skupštine ap Vojvodine Preminuo Jugoslav Kostić

Danas je u Staroj Pazovi u 86. godini života posle kraće bolesti preminuo Jugoslav Kostić, nekadašnji predsednik opštine Stara Pazova, Skupštine SAP Vojvodine i član poslednjeg Predsedništva SFRJ.

Rođen je 19. februara 1939. godine u selu Rudine, kod Zvečana. Osnovnu školu završio je u Banjskoj, gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici a Poljoprivredni fakultet u Beogradu. Radio je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu „Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici. Od 1976. do 1986. bio je član Izvršnog veća Skupštine opštine Stara Pazova, a od 1986. predsednik opštine Stara Pazova. Oktobra 1988. izabran je za predsednika Predsedništva SAP Vojvodine. Za redovnog člana