Mićin: Spremno alternativno stajalište za vozove u Novom Sadu

N1 Info pre 4 sati  |  Beta Dnevnik
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da zgrada Železničke stanice neće moći da se koristi dok ne bude rekonstruisana, te da bi u tom periodu trebalo da se koristi alternativno rešenje za dodatno stajalište, pored stanice u Petrovaradinu.

Govoreći o stabilnosti krila A i B Železničke stanice, Mićin je u intervjuu dnevnom listu Dnevnik rekao da je dobio informaciju da je neophodna rekonstrukcija, popravka i ojačavanje tih delova stanice. Rekao je da ne bi izlazio s detaljima u javnost dok se ne urade neophodne analize u narednih desetak dana. U međuvremenu, dodao je Mićin, pronađena je altrenativna lokacija koja je u gradu, koja je manjeg kapaciteta, ali bi mogla da posluži kao još jedno stajalište
