Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

N1 Info pre 2 sata  |  M. Ž.
Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Izdavači koji ove godine neće izlagati na Sajmu knjiga nisu mogli da prihvate ultimatum, kažu za N1 Zoran Hamović, direktor izdavačke kuče "Clio" i Gojko Božović, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće "Arhipelag".

Međunarodni beogradski sajam knjiga počinje danas pod sloganom "Tvoja nova priča", a prema navodima iz Beogradskog sajma okupiće više od 400 izlagača, dok deo izdavača neće učestvovati jer sajamski dani obuhvataju i godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Skoro 20 izdavača ove godine otkazalo je učešće. "Nismo mi odbacili Sajam, Sajam je odbacio naše sugestije za promene i onda smo mi morali da reagujemo da bismo
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Izdavači iz užičkog kraja na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Izdavači iz užičkog kraja na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Užice.net pre 1 sat
Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Počinje Sajam knjiga bez 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Danas pre 27 minuta
„Koraci“ na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

„Koraci“ na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

RTK pre 1 sat
Bez odgovornih, bez pravde – godinu dana od tragedije u Novom Sadu: Dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52” na TV Nova

Bez odgovornih, bez pravde – godinu dana od tragedije u Novom Sadu: Dokumentarni film Jelene Kikić „1.11:52” na TV Nova

Danas pre 3 sata
Počinje Sajam knjiga: Slika dve Srbije

Počinje Sajam knjiga: Slika dve Srbije

Vreme pre 3 sata
„Tvoja nova priča" – počeo 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

„Tvoja nova priča" – počeo 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

RTS pre 2 sata
Beograd: Međunarodni sajam knjiga počinje danas, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Beograd: Međunarodni sajam knjiga počinje danas, deo domaćih izdavača ne učestvuje

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam knjigaNovi SadBeogradski sajam

Kultura, najnovije vesti »

Bridžit Džouns dobija svoju statuu u Londonu – Rene Zelveger prisustvuje otkrivanju

Bridžit Džouns dobija svoju statuu u Londonu – Rene Zelveger prisustvuje otkrivanju

N1 Info pre 16 minuta
Bridžet Džouns dobija svoju statuu u Londonu – Rene Zelveger prisustvuje otkrivanju

Bridžet Džouns dobija svoju statuu u Londonu – Rene Zelveger prisustvuje otkrivanju

N1 Info pre 12 minuta
Gej skandal trese Balkan: Glumca prijavio mladić (20), tvrdi da je nasilno zadržan u stanu, drogiran i zlostavljan - tu su se…

Gej skandal trese Balkan: Glumca prijavio mladić (20), tvrdi da je nasilno zadržan u stanu, drogiran i zlostavljan - tu su se okupljale poznate ličnosti

Kurir pre 1 minut
Kako je slučajni susret stvorio “Rolingstonse”

Kako je slučajni susret stvorio “Rolingstonse”

Politika pre 12 minuta
Alternativni sajam knjiga u XIV beogradskoj gimnaziji: Učestvuju izdavači koji bojkotuju zvanični

Alternativni sajam knjiga u XIV beogradskoj gimnaziji: Učestvuju izdavači koji bojkotuju zvanični

Beta pre 37 minuta