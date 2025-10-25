Vremenska prognoza za Srbiju 25. i 26. oktobar 2025: sunčano na severu, kiša i pljuskovi u ostalim krajevima

Vremenska prognoza za Srbiju 25. i 26. oktobar 2025: sunčano na severu, kiša i pljuskovi u ostalim krajevima

Danas pretežno sunčano u severnim i centralnim predelima, sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u celoj zemlji, stabilizacija od srede.

Na severu, zapadu i centralnim delovima Srbije danas će biti pretežno sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura kretaće se od 15 do 19 stepeni. Nova RTV

Uveče i tokom noći u celoj zemlji očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuju obilne padavine od 20 do 70 mm. RHMZ je izdao upozorenje za te krajeve zbog obilnih padavina i niskog vodostaja. Vetar će biti slab i umeren, sa skretanjem na severozapadni tokom večeri i noći. Maksimalna temperatura biće do 17 stepeni. RTK Blic Alo

U Novom Sadu u nedelju će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, uz najnižu temperaturu od 10 stepeni i najvišu oko 14. Vetar će biti slab i umeren, južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. U ponedeljak i utorak očekuje se promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, dok se od srede očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. Radio 021

Meteorološke prognoze ukazuju na nestabilnu atmosferu sa kišom i pljuskovima tokom vikenda, a od utorka se očekuje stabilizacija i otopljenje koje bi moglo trajati do 8. novembra. Jače zahlađenje nije predviđeno pre 10. novembra. Blic Blic

