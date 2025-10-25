„Zbog nezapamćenog broja prijavljenih…“: Studenti koji pešače od Beograda do Novog Sada imaju molbu za građane

Od 30. oktobra studenti i studentkinje će, u znak sećanja i solidarnosti, pešačiti od Beograda do Novog Sada.

Ova šetnja biće mirna, dostojanstvena i posvećena sećanju na izgubljene živote i borbi za odgovornost, objavili su studenti u blokadi na svom instagram-nalogu. Studenti su objasnili da „zbog nezapamćenog broja prijavljenih učesnika – više od 4.000 studenata i srednjoškolaca – organizacija ovog puta predstavlja veliki logistički i bezbednosni izazov“. “Naš tim daje sve od sebe da obezbedi bezbednost, smeštaj i osnovne uslove za sve koji će pešačiti. Zbog toga molimo