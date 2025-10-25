Brutalan udar Ukrajine: Rusi pregrmeli paklenu noć - napad na 14 ruskih oblasti!

Pravda pre 11 minuta  |  Pravda.rs
Brutalan udar Ukrajine: Rusi pregrmeli paklenu noć - napad na 14 ruskih oblasti!

Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 121 ukrajinsku bespilotnu letelicu (BLP), saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

Presretnute bespilotne letelice tokom protekle noći: 20 BLP iznad Rostovske oblasti, 19 BLP iznad Volgogradske oblasti, 17 BLP iznad Brjanske oblasti, 12 BLP iznad Kaluške oblasti, 11 BLP iznad Smolenske oblasti, 9 BLP iznad Belgorodske oblasti, 9 BLP iznad Moskovske oblasti, uključujući sedam BLP koje su ciljale Moskvu, po 8 BLP iznad Voronješke i Lenjingradske oblasti, po 2 BLP iznad Novgorodske, Rjazanske i Tambovske oblasti, po 1 BLP iznad Tverske i Tulske
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Brutalan napad na Kijev, padaju iskanderi! Grad u plamenu, ima ranjenih, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost! Rusi izveli…

Brutalan napad na Kijev, padaju iskanderi! Grad u plamenu, ima ranjenih, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost! Rusi izveli snažne udare! (foto/video)

Kurir pre 5 minuta
Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa; Kremlj: Putin jasan, odgovor će biti razoran

Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa; Kremlj: Putin jasan, odgovor će biti razoran

RTS pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa; Kremlj: Putin jasan, odgovor će biti razoran

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa; Kremlj: Putin jasan, odgovor će biti razoran

RTV pre 1 sat
"Biće još sankcija"

"Biće još sankcija"

B92 pre 35 minuta
Koalicija voljnih staje uz Ukrajinu: Zapad pojačava pritisak na Rusiju

Koalicija voljnih staje uz Ukrajinu: Zapad pojačava pritisak na Rusiju

Večernje novosti pre 21 minuta
Zelenski: Sankcije pogađaju rusku ekonomiju i Putina lično

Zelenski: Sankcije pogađaju rusku ekonomiju i Putina lično

Politika pre 8 sati
"Putin je osetio pritisak zbog tomahavka": Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa

"Putin je osetio pritisak zbog tomahavka": Zelenski zatražio od "Koalicije voljnih" oružje dugog dometa

Blic pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajina

Svet, najnovije vesti »

Tramp je kaznio Putina: Ruski lider otvoreno priznao da će biti gubitaka, glavni saveznici mu okreću leđa

Tramp je kaznio Putina: Ruski lider otvoreno priznao da će biti gubitaka, glavni saveznici mu okreću leđa

Nova pre 5 minuta
Tramp otputovao na veliku turneju po Aziji, sastaće se i sa Si Đinpingom

Tramp otputovao na veliku turneju po Aziji, sastaće se i sa Si Đinpingom

Nedeljnik pre 5 minuta
Brutalan udar Ukrajine: Rusi pregrmeli paklenu noć - napad na 14 ruskih oblasti!

Brutalan udar Ukrajine: Rusi pregrmeli paklenu noć - napad na 14 ruskih oblasti!

Pravda pre 11 minuta
Tramp tokom azijske turneje čeka Kimov poziv da se sastanu

Tramp tokom azijske turneje čeka Kimov poziv da se sastanu

Sputnik pre 5 minuta
"Kao iz filma 'Nemoguća misija'": Lopovi iz tržnog centra ukrali patike vredne 50.000 dolara

"Kao iz filma 'Nemoguća misija'": Lopovi iz tržnog centra ukrali patike vredne 50.000 dolara

Blic pre 1 minut