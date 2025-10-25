Brutalan udar Ukrajine: Rusi pregrmeli paklenu noć - napad na 14 ruskih oblasti!

Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 121 ukrajinsku bespilotnu letelicu (BLP), saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

Presretnute bespilotne letelice tokom protekle noći: 20 BLP iznad Rostovske oblasti, 19 BLP iznad Volgogradske oblasti, 17 BLP iznad Brjanske oblasti, 12 BLP iznad Kaluške oblasti, 11 BLP iznad Smolenske oblasti, 9 BLP iznad Belgorodske oblasti, 9 BLP iznad Moskovske oblasti, uključujući sedam BLP koje su ciljale Moskvu, po 8 BLP iznad Voronješke i Lenjingradske oblasti, po 2 BLP iznad Novgorodske, Rjazanske i Tambovske oblasti, po 1 BLP iznad Tverske i Tulske