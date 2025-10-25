Čak 4.000 prijavljenih: Studenti u novom pohodu od 30. oktobra!

Od 30. oktobra studenti i studentkinje će, u znak sećanja i solidarnosti, pešačiti od Beograda do Novog Sada. Ova šetnja biće mirna, dostojanstvena i posvećena sećanju na izgubljene živote i borbi za odgovornost, objavili su studenti u blokadi na svom Instagram nalogu, piše Danas.

Kako su dodali, zbog nezapamćenog broja prijavljenih učesnika – više od 4.000 studenata i srednjoškolaca – organizacija ovog puta predstavlja veliki logistički i bezbednosni izazov. “Naš tim daje sve od sebe da obezbedi bezbednost, smeštaj i osnovne uslove za sve koji će pešačiti. Zbog toga molimo sve građane koji žele da se pridruže koloni da to učine samostalno, uz sopstveno obezbeđen smeštaj i logistiku, jer kao studenti, nažalost, nismo u mogućnosti da snosimo