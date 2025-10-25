Kina i SAD počeli nove trgovinske pregovore

Kina i SAD su danas u Kuala Lumpuru započele nove trgovinske pregovore u cilju pronalaženja rešenja za carinski rat između dve najveće svetske ekonomije.

AFP na licu mesta je javio da je kineski potpredsednik He Lifeng stigao u kulu Merdeka 118, drugi najviši neboder na svetu, gde se održavaju pregovori. Američka delegacija je stigla kroz poseban ulaz, van vidokruga kamera. "Kineska i američka delegacija sastale su se jutros radi razgovora o ekonomskim i trgovinskim pitanjima", javila je kineska agencija Sinhua, potvrđujući početak pregovora. Neimenovani portparol američkog Ministarstva finansija takođe je potvrdio