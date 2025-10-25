Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

NOVI SAD - U Vojvodini tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni, a temperature će se kretati od četiri do 19 stepeni. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni, dok se tokom noći očekuje naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Promenljivo oblačno i hladnije vreme sa kišom i pljuskovima zadržaće se do srede, kada se očekuje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Alo pre 7 minuta
Vremenska prognoza za 25. oktobar: Oblačno i hladnije uz moguće padavine

Vremenska prognoza za 25. oktobar: Oblačno i hladnije uz moguće padavine

Mondo pre 1 sat
Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 51 minuta
Vremenska prognoza: Promenljivo vreme i lokalni pljuskovi do kraja oktobra

Vremenska prognoza: Promenljivo vreme i lokalni pljuskovi do kraja oktobra

Glas juga pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Kraj miholjskog leta Pljuskovi sve do srede, temperatura pada - RHMZ upozorava na jedno

Alo pre 7 minuta
Vremenska prognoza za 25. oktobar: Oblačno i hladnije uz moguće padavine

Vremenska prognoza za 25. oktobar: Oblačno i hladnije uz moguće padavine

Mondo pre 1 sat
Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Prepodne vedro, popodne naoblačenje, uveče kiša: Temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 51 minuta
Vremenska prognoza: Promenljivo vreme i lokalni pljuskovi do kraja oktobra

Vremenska prognoza: Promenljivo vreme i lokalni pljuskovi do kraja oktobra

Glas juga pre 1 sat
Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

RTV pre 5 sati