Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni

NOVI SAD - U Vojvodini tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni, a temperature će se kretati od četiri do 19 stepeni. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom oko 18 stepeni, dok se tokom noći očekuje naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Promenljivo oblačno i hladnije vreme sa kišom i pljuskovima zadržaće se do srede, kada se očekuje