CLS upozorava na sporne nabavke “Infostana” vredne 450 miliona dinara

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je jutros da su u najnoviji rebalans poslovanja JKP “Infostan tehnologije” ubačene dve javne nabavke koje izazivaju sumnju, a čija ukupna vrednost iznosi 450 miliona dinara.

Kako navodi CLS, jedna od spornih nabavki nosi naziv “Hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”, trenutno je u toku, a procenjena vrednost je 300 miliona dinara (preko 2,5 miliona evra). Druga javna nabavka, koja je takođe predmet sumnje, biće sprovedena pod nazivom “Unapređenje sale Infostana” i koštaće, prema navodima CLS-a, 150 miliona dinara. Direktor CLS-a Nikola Jovanović pozvao je direktora “Infostana” Aleksandra Kemiveša da “ne rasipa i ne