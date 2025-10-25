Počinje 68. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, deo izdavača bojkotuje zbog 1. novembra

Međunarodni sajam knjiga, po redu 68, biće organizovan od danas do 2. novembra, na Beogradskom sajmu, ali bez grupe domaćih izdavača koji se protive da se održava i 1. novembra, na godišnjcu pada novosadske nadstrešnice.

Sajam knjiga se organizuje pod sloganom “Tvoja nova priča”, počasni gost je Kipar a organizatori su ranije najavili više od 400 izlagača iz Srbije i sveta. Inostrani izlagači su sa Kipra, iz Rumunije, Crna Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Nemačke, Švedske, Rusije, Belorusije, Gruzije, Irana, Maroka i Tunisa. Brojni domaći izdavači neće učestovati iz, kako su ranije saopštili, “moralnih razloga” jer sajam traje i 1. novembra, na godišnjicu pada