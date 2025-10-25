Amerika se sprema za novi rat?

Vesti online pre 2 sata  |  Jutarnji list (P. V.)
Amerika se sprema za novi rat?

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro optužio je SAD da izmišljaju novi rat nakon što je Vašington poslao svoj najveći ratni brod na Karibe.

Nosač aviona “Džerald R. Ford”, koji je poslednjih nekoliko dana bio u Splitu, može da nosi do 90 aviona, a njegovo raspoređivanje značajno povećava već veliko vojno prisustvo SAD u tom području, javlja BBC. Američke snage su od početka septembra izvele 10 vazdušnih udara na brodove u Karipskom moru u okviru “rata protiv narko-kartela”. Američki predsednik Donald Tramp optužio je Madura da je na čelu narko-kartela. Vašington ne priznaje Madura kao legitimnog
