Amerika uvela sankcije predsedniku Kolumbije i njegovoj ženi i sinu

Reuters Gustavo Petro se obratio na propalestinskom skupu u Njujorku u septembru 2025., što je izazvalo gnev Trampovih pristalica, a Stejt department mu je potom ukinuo vizu

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je sankcije predsedniku Kolumbije, Gustavu Petru, optužujući ga da nije uspeo da obuzda trgovinu drogom i da je dozvolio narko-kartelima da „procvetaju".

Ovo je najnovija odluka u rastućem diplomatskom sporu prvog levičarskog lidera južnoameričke zemlje i Trampa.

Njih dvojica su se sukobili zbog američkih napada na brodove u Karipskom moru za koje Vašington tvrdi da se koriste za šverc droge.

U napadima je ubijeno desetine ljudi, među kojima i neki kolumbijski državljani.

Tramp je rekao da su napadi izvršeni jer druge zemlje nisu uspele da zaustave brodove, dok ga je Petro optužio za „ubistva".

Kolumbija je nekada bila bliski saveznik Vašingtona u ratu protiv droge, primajući stotine miliona dolara godišnje vojne pomoći za suzbijanje narko-bandi.

Amerika ujedno obučava kolumbijske agente u borbi protiv trgovine drogom, a Trampova administracija je saopštila da će se to nastaviti.

Ali u odluci o sankcijama, Vašington je izdvojio Petra kao predvodnika „katastrofalne i neefikasne" politike u vezi sa drogom koja je dovela do velikog povećanja proizvodnje kokaina.

Ministar finansija SAD Skot Besent rekao je da je, otkako je Petro došao na vlast, proizvodnja kokaina u Kolumbiji „eksplodirala najvećom stopom u poslednjih nekoliko decenija, poplavivši Sjedinjene Države i zatrovavši Amerikance".

Sankcije su uvedene i kolumbijskom ministru unutrašnjih poslova Armandu Benedetiju, kao i Petrovoj supruzi i najstarijem sinu.

Svima je zabranjen pristup imovini koju eventualno poseduju u SAD.

Petro je odgovorio da se decijama bori protiv trgovine drogom i da je njegova administracija zaustavila rast useva koke.

„Ono što radi Ministarstvo finansija SAD je proizvoljnost tipična za represivni režim“, rekao je.

Proizvodnja kokaina je trenutno na rekordno visokom nivou u Kolumbiji, prema istraživaču Ektoru Galeanu iz Instituta za napredne društvene i kulturne studije Latinske Amerike i Kariba sa sedištem u Kolumbiji.

Ministarstvo finansija SAD je saopštilo da kokain iz Kolumbije često kupuju meksički karteli, koji ga zatim švercuju u SAD.

Iz Vašingtona je saopšteno i da je Kolumbiji ukinut sertifikat saveznika u ratu protiv droge, koji joj je do sada omogućavao finansijsku podršku.

Kolumbija je odgovorila da će prestati da kupuje oružje od SAD.

Petro tvrdi da je tokom vlade njegovog prethodnika, Ivana Dukea, povećana površina zasađena kokom.

Kaže i da je, da bi se smanjio uzgoj koke, potrebno da se smanji potražnja za kokainom u SAD i Evropi.

Njegovi primarni pokušaji da obuzda kriminal povezan sa drogom u Kolumbiji usredsređeni su na olakšavanje mirovnih pregovora između zaraćenih kartela koji decenijama izazivaju i sprovode nasilje.

Njegovo predizborno obećanje da će doneti „potpuni mir" Kolumbiji izgleda da se ruši, jer su obračuni bandi sve brutalniji i češći, a pregovori između njih su u zastoju.

Reuters Kolumbijski predsednik Gustavo Petro

U intervjuu BBC-ju u septembru, Petro je rekao da su američki vazdušni napadi na navodne brodove za prevoz droge na Karibima „čin tiranije".

U otprilike u isto vreme, u govoru pred Ujedinjenim nacijama u Njujorku, tvrdio je da napadi nisu bili usmereni na suzbijanje trgovine drogom, već na potrebu da se upotrebi „nasilje za dominaciju Kolumbijom i celom Latinskom Amerikom".

Nametanje sankcija šefu države je retko, ali ne i bez presedana.

Lideri Rusije, Severne Koreje i Venecuele su takođe pod sankcijama, kao i doskorašnji predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Tokom zasedanja Generalne skupštine UN u septembru, Petro je izašao na ulice Njujorka i pozvao američke vojnike da odbiju Trampova naređenja.

Zbog toga su mnogi republikanci, Trampove pristalice tražili da bude isteran iz SAD jer je kao stranac učestvovao na skupu protiv vlasti i mešao se u unutrašnju politiku druge zemlje.

Američke vlasti su mu potom poništile vizu.

Stejt department je Petrove komentare na propalestinskom uličnom protestu u pisao kao „nepromišljene i zapaljive".

Kolumbijski lider je prethodno pozvao na krivičnu istragu zbog vazdušnih napada američke vojske na brodove u Karibima koji su navodno prevozili drogu.

Petro je već bio na putu ka Bogoti, glavnom gradu Kolumbije, kada su SAD objavile da će mu poništiti vizu, javili su tada kolumbijski mediji.

Kolumbija odavno ima obeležje kao jedna od glavnih zemalja za proizvodnju najopasnijih droga, pre svega kokaina.

Pre nekoliko godina, kolumbijske vlasti uhapsile su ozloglašenenog narko bosa Daira Antonija Usuga, poznatog i kao Otonijel.

Otonijel je bio vođa najmoćnije kolumbijske kriminalne bande više od devet godina.

Uhapšen je u njegovom skrovištu u Kolumbiji u oktobru 2021. i izručen SAD prošle godine.

Otonijel je predvodio kartel Zalivskog klana i Amerika ga je tražila, između ostalog, i zbog optužbi za trgovinu drogom, ubistava policajaca i regrutovanja dece za kriminalne radnje.

Kolumbija ga je potom izručila Americi, a on se pred američkim sudom izjasnio krivim po optužbama za trgovinu drogu.

