Antiblokadni blokaderi u Vranju ponovo blokiraju grad u subotu

Vranje news pre 2 sata  |  Vranjenews
Antiblokadni blokaderi ponovo će u organizaciji Srpske napredne stranke (SNS), a navodno Centra za društvenu stabilnost, blokirati ulice Vranja u subotu 25. oktobra od 17 časova.

Osim Vranja, gde se očekuje dolazak visokih stranačkih funkcionera (pominje se čak i šef stranke Miloš Vučević), blokiraće i ulice Požarevca i Kraljeva sa početkom u 17 časova. Skupovi će biti organizovani pod potresnim sloganom Srbija te zove – građani protiv blokada. Organizatori iz SNS-a pozivaju građane da se okupe "u znak podrške Srbiji koja hoće red, mir i napredak". Prema nekim glasinama, okupljanje i polazna tačka u Vranju biće na parkingu kod Maxi-ja
