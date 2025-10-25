I studenti iz Čačka i Kraljeva krenuli ka Novom Sadu

Na komemoraciju koja će 1. novembra biti održana u Novom Sadu, u subotu (25. oktobar) krenuli su pešaka i studenti iz Čačka i Kraljeva

Posle grupe studenata u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru, put Novog Sada pešaka krenuli su i studenti u blokadi iz Čačka i Kraljeva. Više od 250 studenata iz zapadne Srbije krenulo je u subotu (25. oktobar) ujutru peške iz Čačka za Novi Sad i do 1. novembra prepešačiće 238 kilometara. U koloni koja je krenula peške iz Čačka su studenti iz Kraljeva i Čačka, a usput će im se pridružiti i kolege iz Užica, Kosjerića, Požege, Sremske Mitrovice, pa tako sve